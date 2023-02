Giroud al Milan fino al 2024: rinnovo sempre più vicino e ingaggio più alto. Ecco le ultime sulla situazione in casa rossonera

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta della Sport, pur non essendo in programma un incontro tra le parti, siamo vicini alla fumata bianca tra Giroud e il Milan per il rinnovo.

L’attaccante francese è pronto ad un prolungamento del contratto fino al 2024, con l’ingaggio che passa dai 3,2 milioni di euro attuali a 3,7 milioni bonus esclusi.