Giroud a Sky: «Sapevamo che la partita non era finita dopo il primo tempo»

Olivier Giroud ha parlato al termine della partita tra Verona e Milan e San Siro. Le parole dell’attaccante francese

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, Olivier Giroud ha parlato della vittoria, del gol e di Ibrahimovic. Le sue parole.

PARTITA – «Dopo il primo tempo nello spogliatotio sapevamo che la partita non era finirta, dobbiamo mostrare un po’ più di carattere. Ci abbiamo messo un po’ per entrare in partita, anche io perché ho bisogno un po’ più di competizione. Gol? L’importate è aver rimontato lo 0 a 2, sono contento per la grande empzione dei tifosi, sono molto felice».

GOL – «Nel secondo tempo siamo stati un po’ più cattivi, nel primo tempo abbiamo perso troppi contrasti. Nel secondo tempo siamo tornati con più aggressività e lo abbiamo fatto molto bene».

IBRAHIMOVIC – «Mi piace Ibra, è un grande giocatore, non vedo l’ora di giocare con lui ancora ancora e ancora».