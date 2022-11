Giroud a Sky: «Grande reazione della squadra dopo Torino». Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Olivier Giroud parla così a Sky dopo Milan-Salisburgo. Le parole dell’attaccante rossonero.

PARTITA – «La cosa più importante per noi è rendere i tifosi orgogliosi di noi. Stasera era una serata importante. Penso che la squadra abbia avuto una grande reazione dopo la sconfitta contro il Torino».

NUOVA VITA – «Non è una nuova vita per me, mi sento giovane e mi sento bene sul campo. Sono molto orgoglioso dei miei compagni, facciamo un buon lavoro. Ho delle grandi speranze per il futuro».

OBIETTIVO IN EUROPA – «Non ci poniamo limiti, sappiamo che adesso comincia un’altra competizione con due partite fra andata e ritorno. Non sappiamo cosa può succedere, andremo a giocare contro una grandissima squadra. Siamo pronti, con questi ragazzi possiamo fare grandi cose».

PRIMA PARTE DI STAGIONE – «Vogliamo stare più vicino possibile al Napoli prima della pausa Mondiale. Dopo penserò alla Nazionale e al Mondiale. Tornerò carico per la seconda parte della stagione».