HANNO DETTO
Giovanni Improta in esclusiva a SampNews24: «Diamo troppo spazio agli stranieri e i nostri giovani non crescono»
Giovanni Improta, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato in esclusiva a SampNews24
Giovanni Improta, ex calciatore della Sampdoria, ha concesso un’intervista in esclusiva a SampNews24. Queste le sue dichiarazioni sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano:
Il calcio italiano è in subbuglio dati i recenti avvenimenti al designatore Rocchi e al mondo degli arbitri in generale. Che ne pensa?
«La terza non partecipazione ai mondiali dispiace. Diamo troppo spazio agli stranieri e i nostri giovani non crescono, tanto che dobbiamo naturalizzare atleti per la Nazionale. È paradossale, le istituzioni devono intervenire. Sulla giustizia sportiva, spero chiarisca le recenti situazioni scabrose. Il pubblico viene penalizzato, servono punizioni drastiche per chi fa male allo sport più bello del mondo».