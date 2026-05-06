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Giovanni Improta in esclusiva a SampNews24: «Diamo troppo spazio agli stranieri e i nostri giovani non crescono»

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33 minuti ago

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Giovanni Improta, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato in esclusiva a SampNews24

Giovanni Improta, ex calciatore della Sampdoria, ha concesso un’intervista in esclusiva a SampNews24. Queste le sue dichiarazioni sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano:

Il calcio italiano è in subbuglio dati i recenti avvenimenti al designatore Rocchi e al mondo degli arbitri in generale. Che ne pensa?

«La terza non partecipazione ai mondiali dispiace. Diamo troppo spazio agli stranieri e i nostri giovani non crescono, tanto che dobbiamo naturalizzare atleti per la Nazionale. È paradossale, le istituzioni devono intervenire. Sulla giustizia sportiva, spero chiarisca le recenti situazioni scabrose. Il pubblico viene penalizzato, servono punizioni drastiche per chi fa male allo sport più bello del mondo».

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