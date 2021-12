Di Lorenzo: «Il Milan sta facendo benissimo ma noi vogliamo riscattarci»

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in vista della partita di domenica sera contro il Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del big match di domenica sera contro i rossoneri. Le sue parole:

«Andiamo a San Siro con tanta concentrazione e con la convinzione di poter fare una bella prestazione. Veniamo da una sconfitta con l’Empoli che ci brucia tanto. Dispiace non aver concretizzato le palle gol create e subìto un gol molto casuale. Adesso però dobbiamo pensare al futuro per riscattare questo periodo non positivo. Di certo non siamo stati fortunati, abbiamo avuto anche tante assenze le giro di poche settimane. Ci hanno fatto tanto piacere gli applausi dei tifosi, perchè hanno capito che stiamo dando tutto in campo. Adesso, ripeto, dobbiamo cancellare questa sconfitta e guardare avanti».

SUL MILAN: «Sappiamo che incontriamo un avversario forte che sta facendo benissimo. Sarà un match difficile ma lo stiamo preparando al meglio per cercare di ottenere un risultato positivo. Il nostro obiettivo è sempre quello della vittoria e ci proveremo anche domenica. Siamo concentratissimi, sappiamo che il Milan ha grande qualità e noi dovremo limitare la loro spinta e cercare di imporre il nostro gioco. Sento l’affetto dei tifosi nei miei confronti e questo mi spinge ulteriormente a dare il massimo. Ma tutto il gruppo sente la carica del popolo azzurro e vogliamo riscattarci anche per i nostri sostenitori».

SUL SUO RUOLO NEL NAPOLI: «Sicuramente mi piace giocare al calcio e mi piace giocare tanto. Prima che il mio lavoro è una mia passione, fosse per me giocherei sempre, la stanchezza a volte si sente ma la voglia di giocare prevale su tutto».