Gimenez, la promessa ai tifosi del Milan: tra Serie A e Coppa Italia

Condividi via email

Gimenez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha scaldato l’ambiente Milan in vista del finale di stagione

Santiago Gimenez, centravanti del Milan arrivato nell’ultima sessione di calciomercato, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il messicano ha detto la sua in vista del finale di stagione dei rossoneri.

LE PAROLE – «Il quarto posto è possibile, ma dobbiamo solo pensare a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia: non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso».