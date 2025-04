Gimenez out, critica a Conceicao: il giornalista non ci sta!

Condividi via email

Gimenez out, nel prepartita di Milan-Fiorentina è arrivata la dichiarazione di Paolo Condò che critica la scelta di Conceicao

Nel prepartita di Milan–Fiorentina il giornalista Paolo Condò, ha commentato la scelta di Sergio Conceicao di lasciare in panchina Santiago Gimenez per la seconda volta consecutiva. Il tecnico si è infatti affidato a Tammy Abraham, il quale ha trovato anche la via del gol.

CONDO’ A SKY SPORT – «No, anche perché non credo che Abraham sarà riscattato. Gimenez è un grosso investimento e lo metterei titolare».