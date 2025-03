Gimenez, c’è in Napoli Milan? La notizia verso il match del Maradona

Gimenez dovrebbe tornare a disposizione per Napoli Milan, non è sicuro che possa partire dal primo minuto. Le ultime

Santiago Gimenez, uscito zoppicante dall’ultima sfida con il Messico, sarà regolarmente presente domenica per Napoli–Milan. Non è sicuro però di partire titolare nel match di Serie A in programma allo Stadio Maradona.

L’attaccante messicano sarebbe infatti in ballottaggio con Tammy Abraham per una maglia da titolare. Sergio Conceicao in questi giorni scioglierà il dubbio legato al centravanti che scenderà in campo dal primo minuto.