Gimenez, in attesa di Milan Verona: l’attaccante manda un messaggio ai tifosi

Gimenez manda un messaggio ai tifosi rossoneri. Appuntamento a San Siro domani alle 20:45 per Milan-Verona

Santiago Gimenez si è presentato ai propri tifosi con un assist contro la Roma in Coppa Italia, ha poi segnato in trasferta ad Empoli. In Champions League ha invece “fallito” l’appuntamento con la sua ex squadra.

Domani in Milan-Verona proverà a bissare quanto fatto al Castellani, nel frattempo sulle sue storie Instagram, dopo aver salutato i tifosi del Feyenoord ha dato appuntamento ai milanisti per domani a San Siro.