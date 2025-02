Gimenez Milan, Trevisani: «L'ultimo acquisto così è stato Inzaghi. Se nel 2035...»

Gimenez Milan – Riccardo Trevisani nel corso di ‘Fontana di Trevi’ ha esaltato il nuovo acquisto del Milan

Riccardo Trevisani nel corso di ‘Fontana di Trevi’ ha esaltato Santiago Gimenez, il fiore all’occhiello dell’ultimo calciomercato del Milan.

LE SUE PAROLE – «Il nove così forte e nel pieno della carriera acquistato dal Milan forse è stato Pippo Inzaghi, poi forse sbaglio io. Molti su Instagram mi scrivono manca di tecnica, non ha il senso del gol che dici tu. Io dico che se nel 2035 staremo qui a commentare e lui non sarà mai andato via dal Milan, avrà 200 gol in maglia rossonera».