Gimenez, un anno senza gol in campionato: il Milan ripiomba nell’incubo del numero 9

Gimenez, dal Bologna all’Atalanta: dodici mesi di digiuno che fanno rumore. La gara di questa sera contro i bergamaschi è l’ultimo appello

Il 9 maggio 2025 sembrava poter rappresentare l’inizio di una nuova era per il Milan. In quella serata contro il Bologna, Santiago Gimenez si prese la scena con una doppietta che lasciava immaginare un futuro luminoso in rossonero. Prestazione da protagonista, entusiasmo alle stelle e la convinzione diffusa che il club avesse finalmente trovato il centravanti giusto per archiviare definitivamente il problema del numero 9.

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A distanza di dodici mesi, però, il quadro è completamente cambiato. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il centravanti messicano si prepara infatti a completare un intero anno senza reti in campionato. Un dato pesantissimo per un attaccante arrivato a Milano con l’etichetta di bomber affidabile e con numeri importanti alle spalle.

Gimenez e un investimento che non ha dato le risposte attese

Il Milan aveva puntato forte su Gimenez, convinto di aver inserito in rosa un giocatore giovane, talentuoso e soprattutto capace di garantire continuità sotto porta. Dopo quella notte contro il Bologna, in molti erano certi che il messicano potesse diventare il riferimento offensivo del presente e del futuro.

Invece, il rendimento dell’attaccante ha preso una piega inattesa. Le difficoltà realizzative si sono trasformate in un vero e proprio caso, alimentando dubbi e critiche attorno a un giocatore che sembrava destinato a imporsi rapidamente in Serie A.

Oggi il Milan si ritrova nuovamente a fare i conti con un problema mai realmente risolto: trovare un centravanti capace di garantire gol e continuità. E il lungo digiuno di Gimenez rappresenta l’emblema di una stagione deludente sotto molti aspetti.