Gimenez Milan, parole da brividi rivolte ai tifosi: «Un grande onore, a loro mi sento di promettergli questo». Le ultimissime sui rossoneri

Santiago Gimenez, ex calciatore del Feyenoord, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole del nuovo acquisto del Milan sul rapporto con i tifosi

ASPETTATIVE DEI TIFOSI – «E’ un onore. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti del passato. Ibra, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche col Milan. Tanti follower sui social? I social sono preziosi, ma solo se si usano bene. Io voglio essere un esempio, dimostrare con la mia storia che, con Diòs accanto, tutto è possibile».