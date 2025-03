Gimenez Milan, il nuovo acquisto non ha dubbi: «Mesi intensi, adesso voglio segnare. Sulla classifica dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Santiago Gimenez, ex calciatore del Feyenoord, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole del nuovo acquisto del Milan sui suoi primi mesi nel club.

PRIMI MESI – «Sono stati molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono arrivato. I gol arriveranno. Ne sono sicuro. L’importante però è vincere, come è successo nelle ultime due partite. Se segna Rafa (Leao, ndr) o Christian (Pulisic, ndr) o un altro compagno, è uguale. Con Conceicao stiamo lavorando duro. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita. Noi ci crediamo. I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs».