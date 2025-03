Gimenez fa emozionare tutti, il racconto è meraviglioso: parole strappalacrime del nuovo giocatore del Milan

Santiago Gimenez, ex calciatore del Feyenoord, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole del nuovo acquisto del Milan sul suo rapporto con la fede.

FEDE IN DIO – «Quando avevo 17 anni mi hanno diagnosticato una trombosi al braccio. Ho subito tre operazioni, sono stato fermo sei mesi. A un certo punto i medici mi hanno detto chiaramente che se l’ultimo esame non fosse andato bene avrei dovuto smettere col calcio. È stato lì che ho incontrato Diòs nella mia vita. Ho pregato perché non facesse finire il mio sogno di diventare calciatore. Tutto è andato bene. Cosa significa ‘Soldado de Cristo’? C’è un passaggio nella Bibbia che parla dell’armatura di Dio. Lo scudo della fede, l’elmo della salvezza, la spada dello Spirito che è la Parola di Dio. È un passaggio che amo. Sono qui per compiere il suo proposito. Prima di tutto come uomo, poi come fùtbolista. È la mia missione».