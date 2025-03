Gimenez Milan, la sfida all’Inter è stata lanciata: «Sono ansioso, non vedo l’ora di fare questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Santiago Gimenez, ex calciatore del Feyenoord, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole del nuovo acquisto del Milan sul derby in arrivo in Coppa Italia.

OBIETTIVI – «Quarto posto possibile? Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso».