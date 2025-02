Condividi via email

Gimenez Milan, ritorno non felice contro il Feyenoord: il messicano ora punta a questa cosa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Santiago Gimenez, alla sua prima sfida da ex, non è riuscito ad incidere.

Il calciatore messicano prelevato proprio dal Feyenoord appena due settimane fa ha mostrato qualche difficoltà. Il suo obiettivo, adesso, è quello di essere determinante al ritorno, conquistando la qualificazione.