Gimenez Milan, Conceicao lo esalta: «Sono molto felice per i due gol. Titolare in finale mercoledì? Dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky dopo la vittoria del suo Milan contro il Bologna, Sergio Conceicao ha rilasciato un commento su Gimenez, autore di una doppietta.

LE PAROLE DI SERGIO CONCEICAO– « Gimenez sta lavorando bene, sto parlando tanto con lui per dargli quello di cui aveva bisogno. Lui è arrivato qui con un piccolo problema fisico. Abbiamo fiducia in tutti i giocatori. Sono contento per i due gol, gli attaccanti si sa che vivono per i gol. Non dico mai prima alla stampa chi gioca titolare. Abbiamo ancora dei giorni di lavoro prima della partita. Gimenez ha un gioco diverso da Jovic».