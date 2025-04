Gimenez, escluse lesioni per il giocatore del Milan: come si sente il messicano?

Gimenez non ha riportato lesioni negli esami effettuati nella giornata di oggi. Queste le condizioni del Bebote

Santiago Gimenez non ha riportato alcuna lesione negli esami effettuati nella giornata di oggi. Il centravanti messicano ha lasciato il campo anzitempo, dopo essere subentrato nella ripresa, nel corso del match tra Milan e Fiorentina.

Nessuna lesione, però sta ancora accusando un po’ di dolore in queste ore. Non dovrebbe essere comunque in dubbio la sua presenza nel prossimo turno di campionato in programma venerdì.