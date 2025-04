Gimenez non ha preso parte all’allenamento odierno con il resto della squadra. Le ultime verso Udinese-Milan

Il Milan sta lavorando per preparare la 32esima giornata di Serie A, quella che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta contro l’Udinese.

In quel di Milanello, nella giornata di oggi, sono tre i calciatori che non stanno lavorando in gruppo. Oltre ai lungodegenti Emerson Royal e Loftus-Cheek non si è visto anche Santiago Gimenez. Le condizioni del messicano saranno valutate nella giornata di domani.