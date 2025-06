Gila Milan, è lui il nome caldo per la difesa della prossima stagione: possibile offerta alla Lazio. Ultime

Gila Milan, il difensore centrale della Lazio è il primo nome sul taccuino di Allegri e Tare per rinforzare il reparto difensivo dei rossoneri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando per rifare la difesa e ha posato gli occhi su Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, come possibile rinforzo per il cuore della difesa. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, conosce già Gila, avendolo portato in Italia proprio alla Lazio.

Tuttavia, convincere il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a lasciare partire Gila potrebbe essere un’impresa ardua. Il Milan quindi dovrà essere pronto a fare un’offerta convincente per strappare Gila alla Lazio.