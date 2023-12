Padovan, bordata a Calabria: «Il capitano del Milan non può fare quello che ha fatto con l’Atalanta»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha fortemente criticato la prestazione di Davide Calabria in Atalanta-Milan: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha duramente criticato Davide Calabria, espulso ieri in Atalanta-Milan:

«In difesa sono talmente malmessi che non riescono a fare neanche le cose più semplici. Poi un’ingenuità da un giocatore come Calabria non me l’aspettavo. Sei lì che la situazione è complicata, farsi buttare fuori nel recupero è una sciocchezza. Sei anche il capitano, devi dare anche l’esempio. Devi sapere di dover gestire anche i momenti difficili».