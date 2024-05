Nava e l’esordio col Milan, il messaggio da BRIVIDI: «Una serata veramente speciale, famiglia meravigliosa e unica». Le parole del portiere

Il portiere Sebastiano Nava ha voluto condividere le emozioni per il suo esordio col Milan contro la Salernitana.

PAROLE – «25/05/2024, una data che non scorderò mai. Ieri ho esordito in serie A : una serata veramente speciale. Mi sento di dover condividere questa grande emozione con tutti voi che mi state seguendo e che mi avete dimostrato grande affetto, soprattutto quelli così vicini da consentirmi l’ottenimento di questo primo passo. È d’obbligo raggiungere con il mio pensiero tutti i professionisti che mi hanno allungato la mano per accompagnarmi fino a questo momento, dai miei compagni di squadra, a tutti i mister che ho avuto e da tutte le figure professionali del vismara e di milanello che rappresentano una risorsa eccezionale per tutti noi ragazzi che rincorriamo il nostro sogno.

Ovviamente grande riconoscenza per lo staff della prima squadra e alle “colonne portanti” che operano a milanello e che fanno del Milan una grande famiglia così MERAVIGLIOSA E UNICA. Un pensiero speciale va al gruppo portieri, in special modo a Gigi Ragno che fin dai miei primi passi mi ha supportato e sopportato»