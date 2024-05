Buongiorno Milan, definita la CIFRA per portarlo a Milano! Costerebbe più di Dragusin: attenzione al Napoli DETTAGLI

Buongiorno Milan, definita la CIFRA per portarlo a Milano! Costerebbe più di Dragusin: attenzione al Napoli. I DETTAGLI sul difensore

Tra i calciatori seguiti dal calciomercato Milan c’è anche Buongiorno. Il difensore è seguito anche dal Napoli ma, come riportato da calciomercato.com, è stata definita la cifra per poterlo portare a Milano.

Serviranno 35 milioni di euro una cifra superiore a quella che era richiesta per Dragusin nella sessione invernale. Proprio a gennaio il Napoli aveva fatto un’offerta di 25 milioni di euro più Ostigard che non sono bastati per convincere Cairo. I rossoneri vorrebbero abbassare la cifra con Colombo.