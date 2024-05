Fofana Milan, il Monaco apre alla CESSIONE! È il prescelto dei rossoneri: CIFRA e CONCORRENZA per il centrocampista

Si inizia a muovere il mercato Milan. In attesa dell’ufficialità di Fonseca come nuovo allenatore rossonero, la dirigenza rossonera sta già pensando al primo colpo della prossima sessione.

Il prescelto per il centrocampo, come riportato da Daniele Longo, è Youssouf Fofana. Forte fisicamente e bravo in fase di transizione piace molto ai rossoneri con il Monaco che ha ufficialmente aperto alla cessione. Rimane la cifra molto elevata di 25 milioni di euro, nonostante il calciatore sia in scadenza nel 2025. Sul centrocampista classe 1999 anche la Juventus.