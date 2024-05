Due su due. L‘Italia U17 vince la seconda gara degli Europei di categoria contro la Svezia. Gli azzurri rimontano l’inziale svantaggio siglato da Bozicevic al 57′ prima con il gol di Cama al 76′ su assist dell’attaccante del Milan Primavera Camarda, poi con la rete dello stesso rossonero che si mette in proprio e regala i tre punti alla sua Nazionale. Il video del gol:

Francesco Camarda scores for Italy U17 vs Sweden U17 to make it 2-1pic.twitter.com/x3g5wtZrKD

— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) May 27, 2024