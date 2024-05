Milan U23: rossoneri in attesa della Lega, l’allenatore e i punti di forza del progetto! Tutti i dettagli

Il Milan continua a lavorare per il progetto u23. Attesa la mossa della Lega! Dall’allenatore ai punti di forza della squadra, i dettagli

Il progetto del Milan U23 resta in attesa che si liberi uno slot della Lega Pro per l’iscrizione al prossimo campionato. Una volta ottenuto presenterà ufficialmente il suo progetto:

come riportato da Daniele Longo questo dovrebbe prevedere Daniele Bonera come allenatore con Kirovski come DS e Camarda e Zeroli punti di forza dell’eventuale squadra rossonera. Non resta che attendere.