Camarda Milan: TUTTO FATTO per il rinnovo! Il piano del club per mettere nero su bianco

Colpo importante del calciomercato Milan che si è assicurato l’accordo per il rinnovo di Camarda. Ora la firma

Mossa chiave per il calciomercato Milan poiché Francesco Camarda, il più giovane esordiente in Serie A, non lascerà il club. Scongiurato l’addio a parametro zero.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti il talento italiano resterà in rossonero e firmerà un nuovo contratto con il club, decisione presa. Previsti in tal senso nuovi contatti a breve per perfezionare l’accordo e firmare il contratto.