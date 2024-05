Conte Milan, promesso sposo del Napoli: ma mancano ancora questi DETTAGLI. Le ultime sull’allenatore

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli continua ad avvicinarsi ad Antonio Conte, allenatore seguito anche dal Milan. Le parti hanno trovato un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale.

Mancano però una serie di dettagli su aspetti come i diritti d’immagine ed eventuali penali. Si ragiona infatti sulla possibilità, sia da una parte che dall’altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi determinanti per il fatturato del club.