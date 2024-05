Zirkzee Milan, Orsolini lo invita a rimanere: «Conosce l’affetto del Bologna, non avrà molto da decidere…». Le parole del compagno

Riccardo Orsolini ha parlato a Sky della stagione e del futuro del Bologna e di Zirkzee, seguito anche dal calciomercato Milan.

THIAGO MOTTA – «Erede? Non lo so, la cosa certa è che il mister non sarà più il nostro allenatore e ci dispiace, pensavamo potesse dare continuità al lavoro già iniziato, ma la sua scelta è comprensibilissima. Sono sicuro che dove andrà, farà benissimo».

FUTURO ZIRKZEE E CALAFIORI – «Penso che loro sappiano l’affetto della gente di Bologna. Se guarderanno nel loro cuore, non avranno molto da decidere».

FUTURO – «Io ci sarò! Sono contentissimo del traguardo raggiunto coi miei compagni, abbiamo trascinato un intero popolo, una cavalcata meravigliosa dall’inizio alla fine, quando in tanti pensavano che saremmo crollati. Un traguardo storico per il Bologna».