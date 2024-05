Gudmundsson Milan, INTESA vicina col giocatore: questa rivale ha superato COSÌ la concorrenza. Le ultime sull’obiettivo di mercato

Albert Gudmundsson sarò il giocatore al centro della prossima sessione estiva. Oltre al mercato Milan, è molto forte la Juve che vede nell’islandese, il nome designato per sostituire Federico Chiesa nel caso in cui dovesse arrivare il via libera di Thiago Motta alla cessione dell’ex Fiorentina.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve sarebbe vicina ad un’intesa con il calciatore per un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Serve però quella con il Genoa, che continua a chiedere tra i 30 e i 35 milioni: probabile inserimento di contropartite per abbassare le richieste dei rossoblù.