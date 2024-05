Tomori Milan, futuro tutto da scrivere! Il difensore vorrebbe restare: ma non è incedibile ULTIME

Tomori Milan, futuro tutto da scrivere! Il difensore vorrebbe restare: ma non è incedibile. Le ULTIME sul calciomercato

Il futuro di Fikayo Tomori è tutto da scrivere. Il pilastro della difesa rossonera vorrebbe rimanere ancora in rossonero ma la situazione potrebbe cambiare quest’estate.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, per il calciomercato Milan il difensore non è incedibile e per un’offerta interessante potrebbe partire. L’inglese è considerato molto importante dai rossoneri ma la società valuterebbe con attenzione il futuro del giocatore in caso di una cifra importante per l’ex Chelsea.