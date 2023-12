Marocchi consiglia il Milan: «A gennaio interverrei in questo reparto»

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista, ha consigliato il Milan in relazione al prossimo mercato di gennaio

Ospite a Sky, Giancarlo Marocchi ha dichiarato:

«Fossi nel Milan a gennaio starei attento al centrocampo: Bennacer andrà in coppa d’Africa, Krunic sembrava il preferito di Pioli ma potrebbe andare via. C’è da decidere in quella zona, Ibra, che non so dove l’avranno messo, magari potrà dire la sua. Comunque occorre capire quale possa essere il sostituto di Krunic in caso partisse, e poi andare su un centravanti».