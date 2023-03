De Sisti: «A diverse squadre manca la continuità»

De Sisti sulla Serie A: «Manca la continuità a diverse squadre e il livello è discreto». Le parole dell’ex calciatore

Giancarlo De Sisti ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 del livello della Serie A. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«La continuità manca a diverse squadre. Il livello è discreto, anche se non come quello visto ai Mondiali: in Qatar sono cresciute le nazionali piccole, quelle grandi invece hanno deluso. Complessivamente non si può dire che stiamo vivendo un momento di smalto. Speriamo che le italiane vadano bene in Europa, in Italia il Napoli gioca meglio di tutti»