Connect with us

News

Gerard Martin e il regalo di Maldini: un idolo per il difensore del Barcellona – FOTO

Published

4 ore ago

on

By

gerard martin

Gerard Martin ha ricevuto un regalo speciale da parte di Paolo Maldini, il calciatore del Barcellona lo ha subito mostrato su Instagram

Un regalo speciale per Gerard Martin. Il difensore del Barcellona ha ricevuto una maglia del Milan con MALDINI 3. A regalargliela è stato lo stesso Paolo, idolo del talento classe 2002.

Grande emozione per lo spagnolo che ha subito pubblicato la foto sul suo profilo Instagram ringraziando Paolo Maldini in italiano. Martin ha una vera e propria passione per lo storico capitano rossonero e infatti per scherzare, i compagni di squadra lo chiamano a volte Gerard Maldini.

image 37

Qualche voce di calciomercato, nulla più, è anche circolata qualche settimana fa e chissà se in futuro Martin potrà indossare la maglia rossonera, ma questa volta con il suo di nome.

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: tre nomi per l’attacco del futuro, pressing su Modric

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO7 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×