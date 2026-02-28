Gerard Martin e il regalo di Maldini: un idolo per il difensore del Barcellona – FOTO

Gerard Martin ha ricevuto un regalo speciale da parte di Paolo Maldini, il calciatore del Barcellona lo ha subito mostrato su Instagram

Un regalo speciale per Gerard Martin. Il difensore del Barcellona ha ricevuto una maglia del Milan con MALDINI 3. A regalargliela è stato lo stesso Paolo, idolo del talento classe 2002.

Grande emozione per lo spagnolo che ha subito pubblicato la foto sul suo profilo Instagram ringraziando Paolo Maldini in italiano. Martin ha una vera e propria passione per lo storico capitano rossonero e infatti per scherzare, i compagni di squadra lo chiamano a volte Gerard Maldini.

Qualche voce di calciomercato, nulla più, è anche circolata qualche settimana fa e chissà se in futuro Martin potrà indossare la maglia rossonera, ma questa volta con il suo di nome.

