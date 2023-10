Genoa Milan, quanti cambi rispetto a Dortmund! A cosa pensa Pioli per la sfida di domani sera. Le ultimissime

Domani sera il Milan è atteso dalla delicatissima trasferta di Marassi contro il Genoa. Un match che dovrebbe vedere parecchie novità rispetto all’undici che è sceso in campo a Dortmund.

Come riportato da Tuttosport, in difesa ci sarà il rilancio di Florenzi dal primo minuto al posto di Calabria. In mediana pronto Adli per Pobega, mentre in attacco Giroud potrebbe lasciare il posto a Okafor. A destra ballottaggio Pulisic-Chukwueze.