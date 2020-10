Gazzetta: «Vai Milan, questa Europa vale oro, superare il Rio Ave…»

Gazzetta dello Sport: questa sera il Milan di Stefano Pioli affronterà il Rio Ave, nel match valido per i play off di Europa League

«Vai Milan, questa Europa vale oro» – così la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. La squadra rossonera affronterà questa sera il Rio Ave, match valido per i play off di Europa League.

Superare il Rio Ave porterebbe in dote 15 milioni di euro, fondamentali per gli ultimi colpi di mercato in entrata. In attacco spazio a Colombo, ma occhio alla tentazione Daniel Maldini.