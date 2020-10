Gazzetta- Sorteggi, rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan

Gazzetta dello sport, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di Europa League, attenzione al Leicester per Roma, Napoli e Milan

Gazzetta dello sport, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di Europa League, attenzione al Leicester per Roma, Napoli e Milan.

RISCHIO LEICESTER- “Sorteggi, rischio Leicester per Roma, Napoli e Milan”. Così la rosea che poi aggiunge: “Fonseca e Gattuso sono teste di serie, i rossoneri in terza fascia. Saranno composti 12 gruppi. Vardy il pericolo“. E ancora: “Però non mancano i

rischi. In prima ci sono le più forti del torneo, cominciando da Tottenham e Arsenal, e poi Villarreal e Leverkusen. Il gruppo peggiore? Villarreal, Leicester e Lilla. Il migliore? Gent, Qarabag e Sivaspor”.