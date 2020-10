Gazzetta- Rudiger l’alternativa a Kabak se ci saranno le condizioni

Gazzetta, Milan agli ultimi colpi per arrivare al difensore centrale, non c’è più tempo, possibilità Kabak con Rudiger in alternativa

Gazzetta, Milan agli ultimi colpi per arrivare al difensore centrale, non c’è più tempo, possibilità Kabak con Rudiger in alternativa.

SITUAZIONE RUDIGER- La rosea di questa mattina a pag.6 parla anche di Rudiger, in relazione alle parole di Massara: “Quanto a Rüdiger, offerto anche alla Roma, i Blues lo lascerebbero partire in prestito con diritto di riscatto. «Se ci sarà l’opportunità di migliorare a condizione accettabili la prenderemo in considerazione», ha detto Massara“.