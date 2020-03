Gazzetta, Ranieri: «Italia gioca da squadra e ce la faremo»

Gazzetta dello sport, Giovedì 19 Marzo, in taglio basso le parole di Ranieri che esortano la popolazione italiana a non mollare in un momento così difficile

Gazzetta dello sport, in taglio basso le parole di Ranieri che esortano la popolazione italiana a non mollare in un momento così difficile. Il sottotesto è un invito esplicito a rimanere a casa per superare questa terribile emergenza.

L’ITALIA GIOCA DA SQUADRA- «Italia gioca da squadra e ce la faremo». Queste le parole del tecnico della Sampdoria sull’emergenza Coronavirus, riportate in prima pagina dalla rosea.