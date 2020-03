Gazzetta: «Porte chiuse! Lo sport senza pubblico per un mese»

Gazzetta dello Sport: mercoledì 4 marzo, il governo vara una terapia shock anti-virus e interviene sugli stadi

In primo piano la situazione coronavirus in Italia. Il governo ha scelto di intervenire sugli stadi, chiudendoli per un mese al pubblico. Non solo il calcio ma per l’intero sport italiano.

Juventus-Milan, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera, però, è stata rinviata. La decisione è stata presa dal Prefetto: «Tifosi non identificabili. Così è a rischio la salute».