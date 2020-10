Gazzetta- Milan, oggi arriva Dalot. Maldini lavora per Kabak a centro difesa

Gazzetta, il Milan prende anche Dalot del Manchester United, ora si punta invece ad un centrale di difesa, obiettivo Kabak dello Shalke

CENTRO DIFESA- Dopo Dalot, la priorità resta un centrale. Milenkovic costa troppo e per Tomiyasu c’è troppa distanza con il Bologna. Milan e Schalke 04 cercano l’intesa per Nastasic oppure per Ozan Kabak in prestito. Il club tedesco potrebbe anche aprire a sconti.