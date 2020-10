Il Milan avrebbe definitivamente chiuso la trattativa per Diogo Dalot. I rossoneri in serata hanno dato l’assalto decisivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan avrebbe definitivamente chiuso la trattativa per Diogo Dalot. I rossoneri in serata hanno dato l’assalto decisivo al forte terzino destro di proprietà del Manchester United. Domani mattina il giocatore arriverà a Milano ed effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto con i rossoneri.

La formula prevede solo un prestito secco senza diritto di riscatto a favore del Milan (soluzione adottata anche per Brahim Diaz). Il giocatore è atteso a Milano già domani per gli ultimi dettagli e la successiva ufficializzazione prima della chiusura della sessione di calciomercato. Intanto si continua a trattare per Rudiger (clicca qui).