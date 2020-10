Rudiger Milan, il Chelsea apre al prestito: Maldini al lavoro per il difensore

Rudiger potrebbe essere il colpo per la difesa di Stefano Pioli. Sono stati avviati i contatti con il Chelsea per l’acquisto del centrale ex Roma

Rudiger potrebbe essere il colpo per la difesa di Stefano Pioli. Sono stati avviati i contatti con il Chelsea per l’acquisto del centrale ex Roma, ora di proprietà dei Blues. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Non c’è ancora pieno accordo sulle cifre: dalle voci raccolte dalla nostra redazione, il Chelsea vorrebbe far rinnovare il giocatore per un altro anno (l’attuale contratto va in scadenza nel 2022) per poi cederlo al Milan. I rossoneri offrono 20-25 milioni per il riscatto, gli inglesi puntano a ricavare 35 milioni.

Intanto il Milan sta per abbandonare la pista che porta a Tomiyasu del Bologna (clicca qui).