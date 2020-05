Gazzetta: «Maldi…no, il Milan rischia di ammainare un’altra bandiera»

Gazzetta: martedì 12 maggio, in primo piano lo sfogo di Paolo Maldini verso Rangnick. L’addio al Milan parrebbe vicino

«Maldi…no, il Milan rischia di ammainare un’altra bandiera» – è il titolo in primo piano della Gazzetta dello Sport. L’ex capitano rossonero è uscito allo scoperto, attaccando Ralf Rangnick: «Prima dell’italiano impari il rispetto»

Paolo Maldini difficilmente resterà in rossonero anche nella prossima stagione visto che non accetterebbe un ruolo in secondo piano. Quindi, dopo Boban, il club di Via Aldo Rossi sarebbe ad un passo da perdere un’altra grande bandiera.