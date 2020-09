Gazzetta dello Sport: «Milan, occhio al danese Zinckernagel»

L’attaccante del Bodø/Glimt è sicuramente il calciatore più temibile dei norvegesi, sia come uomo gol che come assist-man

26 anni da compiere a dicembre, esterno destro d’attacco, 16 gol e 17 assist stagionali, Philip Zinckernagel è sicuramente il calciatore del Bodø/Glimt più temibile in vista della sfida di questa sera.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è il danese il fulcro del gioco della squadra del tecnico Knutsen, e l’uomo da tenere maggiormente in considerazione, specie perché agirà dal lato di Theo Hernandez e dunque servirà che il Milan studi una buona copertura nei momenti in cui il terzino franco-spagnolo sarà in proiezione offensiva.