Gazzetta: “Balo no! Non va ad allenarsi,Brescia passa palla agli avvocati”

Gazzetta, problema per Balotelli ed il Brescia, questa volta l’attaccante non è andato ad allenarsi, facendo perdere la pazienza al club.

PALLA AGLI AVVOCATI- “Balo no! Non va ad allenarsi,Brescia passa palla agli avvocati”. Titola così la rosea in merito alla vicenda che vede da una parte l’attaccante disertare l’allenamento individuale di martedì mattina, “facoltativo”, come spiegato dalla rosea ma che non giustifica l’assenza del giocatore nei confronti del club.