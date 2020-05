Corsport- Colpi proibiti. Botta e risposta tra Chiellini e Balotelli

Corsport, Chiellini attacca, Balotelli risponde, il tutto a distanza ma per questo non meno pesante per Mancini che ora dovrà decidere

COLPI PROIBITI- “Colpi proibiti. Chiellini attacca Balotelli: «Una persona negativa, in nazionale non ha avuto rispetto per il gruppo». La replica di Mario: «Un capitano senza coraggio». Così il quotidiano, mentre a Mancini spetterà l’ingrato compito di arbitro nel duello a distanza.