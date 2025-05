Gasperini, addio all’Atalanta: «Scelta fatta unicamente da me. Ecco perchè ho preso questa decisione»

Gasperini, accostato anche al Milan e in procinto di diventare il nuovo allenatore della Roma, ha salutato con un bel messaggio l’Atalanta

Dalle colonne dell’Eco di Bergamo, Gasperini, accostato nei giorni scorsi anche alla panchina del Milan, ha voluto salutare così l’Atalanta prima di diventare il nuovo allenatore della Roma:

PAROLE – «La fine della storia con l’Atalanta è stata decisa unicamente da me. Ho capito che era il momento di fare questo passo. Non parliamo di addio, non mi piace: avevo bisogno di nuovi stimoli. Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina».