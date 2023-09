Gasperini commenta l’errore dell’ex Milan De Ketelaere: «Sbagliato un gol fatto» ha detto l’allenatore dell’Atalanta

Gianpiero Gasperini ha parlato così di Charles De Ketelaere. Queste le sue parole sull’ex calciatore del Milan.

GASPERINI – «Dispiace per De Ketelaere che ha sbagliato un gol fatto. Per Lookman era una partita complicata per le loro caratteristiche ma hanno fatto tutti la loro parte, andavano sostenuti da tutta la squadra»