Gasperini a DAZN: «Stasera ci è andata anche bene, il Milan…». Le sue dichiarazioni dopo la sfida del Gewiss Stadium

CARATTERE – «Il carattere è sempre stato un punto di forza di questa squadra. Poi ci sono partite in cui si fa fatica, ci è capitato spesso di non avere la stessa forza e adrenalina, tre partite alla settimana sono tante. L’Europa ci dà tanto, ma ci toglie anche qualcosa in termini di infortuni e energie nervose. Questa sera è venuta fuori una partita straordinaria da parte di tutta la squadra»

LOOKMAN – «Lookman non ha mai lavorato così tanto? Non ha mai fatto niente allora (ride, ndr). Lookman non può giocare tutte le partite come stasera, se no sarebbe un mostro. Ha fatto tante partite buone, sta facendo un campionato straordinario, come il girone d’andata dell’anno scorso. Poi ha delle pause, ma è normale. Quello che deve imparare è di avere sempre lo stesso spirito, anche nelle giornate storte deve avere la stessa mentalità»

MURIEL – «È volato qualche fischio,mi dispiace per Miranchuk e Muriel. Grandissimo Muriel, così poi magari la prossima volta qualcuno ci pensa due volte prima di fischiarlo. Ha fatto un gol straordinario, io lo vedo in allenamento, non è la prima volta che vedo una cosa del genere. Sono felicissimo per Muriel»

MILAN – «Il Milan è una squadra molto duttile, ha tante facce. Nel primo tempo è stato molto bravo Charles nel suo lavoro»

DE KETELAERE – «Lui quando gioca così non importanti. Mi dispiace per lui perchè non ha trovato il gol, ma è in grande crescita come convinzione e giocate. Non è che le cose cambiano in una settimana, ma è molto bello lavorare con lui»

PRIMA VITTORIA CON UNA BIG – «Quest’anno sì, abbiamo raccolto pochissimo. Abbiamo fatto prestazioni simili ma le abbiamo un po’ sciupate noi, questa sera invece è andata anche benissimo perchè quando finisce così va anche un po’ bene, ma alla fine siamo stati bravi»